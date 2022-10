Holdimo de Álvaro Sobrinho já só detém 13,28% da Sporting SAD

A Holdimo de Álvaro Sobrinho viu a sua participação no capital social da SAD dos "leões" reduzidas no âmbito do aumento de capital após a conversão dos valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis (VMOC) em acções ordinárias.

Holdimo de Álvaro Sobrinho já só detém 13,28% da Sporting SAD









