Hong Kong complica relação EUA-China e pressiona Wall Street

Os principais índices dos Estados Unidos abriram a sessão de hoje em queda, com os receios de que a discórdia com a China sobre os protestos em Hong Kong complique a resolução de um acordo comercial.

Os avanços e recuos na relação comercial entre Washington e Pequim continuam. Se ontem, no início da sessão a expectativa era de que as duas partes estavam perto de selar a primeira fase do acordo comercial parcial, hoje a situação alterou-se e Wall Street ressentiu-se.





Por esta altura, o Dow Jones perde 0,19% para 27.881,22 pontos, o S&P 500 cai 0,18% para 3.114,48 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite escorrega 0,3% para os 8.544,86 pontos.