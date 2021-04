IGCP pode levantar mais de 4 mil milhões em leilões de bilhetes do Tesouro até junho

Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - quer levantar até 4,25 mil milhões de euros em três leilões de bilhetes do Tesouro que estão marcados para o segundo trimestre deste ano, de acordo com um documento emitido hoje pela entidade.Os três leilões estão marcados para 21 de abril, 19 de maio e 16 de junho e cada um deles terá duas maturidades implicitas.

Os leilões de abril e de junho têm o objetivo de levantar entre 1.000 e 1.250 milhões de euros com duas operações com maturidades de três e de onze meses. Em maio, o duplo leilão terá maturidade de seis e 12 meses e pretende captar entre 1,5 e 1,75 mil milhões de euros.Em Obrigações do Tesouro - operações com maturidades mais longas - o IGCP diz que prevê emissões no próximo trimestre através da combinação de sindicatos e leilões, sendo esperadas colocações de 1.000 a 1.250 milhões de euros por leilão."Os leilões de OT terão a participação dos Operadores Especializados de Valores do Tesouro (OEVT) e Operadores de Mercado Primário (OMP) e poderão ser realizados à 2ª ou 4ª quartas-feiras de cada mês após anúncio do montante indicativo e linhas de OT a reabrir até três dias úteis antes da respetiva data de leilão", pode ler-se no comunicado.A agência nota ainda que "acompanhará ativamente a evolução das condições de mercado, podendointroduzir ajustamentos às presentes linhas de atuação".