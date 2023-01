IGCP quer modernizar produtos de aforro

O instituto liderado por Miguel Martín está a passar por um processo de digitalização que vai permitir o acesso a dados sobre quem são os investidores que estão a alocar poupanças aos produtos de aforro do Estado, ao mesmo tempo que renovou o contrato com os CTT com novidades ao nível dos canais digitais.

