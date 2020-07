Indexantes em valores negativos há cinco anos

A Euribor a três meses foi a primeira a negociar em valores negativos, em abril de 2015, sendo seguida depois pelos indexantes a seis e a 12 meses. Contas feitas são já mais de cinco anos de taxas negativas, com impacto positivo na fatura de quem tem um crédito à habitação. E, segundo as expectativas do mercado, não se espera que regressem a valores positivos tão cedo.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...