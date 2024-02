“Instabilidade fiscal afasta investidores” do arrendamento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Especializada na avaliação e consultoria imobiliária, a Prime Yield tem sido uma ponte entre grandes investidores e o mercado português. O crédito malparado está a arrefecer após vigorosos anos pós-troika e é agora no retalho e hotelaria que são vistas as grandes oportunidades. O arrendamento está fora do radar e a principal razão é a instabilidade fiscal, segundo o novo diretor geral da empresa, Francisco

...