Interior do país ganha peso no mercado imobiliário

O mercado habitacional está a mostrar-se mais resistente à crise económica nas regiões interiores do país do que nos grandes centros urbanos. Em ano de pandemia, as regiões do Centro, Norte e Alentejo ganharam peso no total de vendas de casas realizadas em Portugal, enquanto as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto perderam relevância.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...