Investidores recuperam apetite e Ibersol dispara quase 30% no desconfinamento

A Ibersol, dona de marcas de restauração como a Pizza Hut, Burguer King e KFC, já disparou mais de 29% durante a sessão desta quinta-feira, 21 de maio, numa semana que fica marcada pelo desconfinamento e pela reabertura de estabelecimentos comerciais pós-pandemia.

A cotada segue a ganhar 24,58% para os 5,98 euros em bolsa, depois de já ter disparado 29,17% para os 6,20 euros, elevando-se a um máximo de 13 de março, o período imediatamente antes de a pandemia de covid-19 ter ditado o isolamento social e o fecho de vários estabelecimentos ao público.

"A Ibersol começou a valorizar no dia 18 de maio, quando os restaurantes e cafés puderam reabrir ao público. Sendo uma ação pouco líquida, a Ibersol reagiu tardiamente, dado que o anúncio oficial da reabertura ocorreu a 30 de abril", comenta Steven Santos, analista do Banco BiG.



Já Paulo Rosa, economista sénior do Banco Carregosa, completa avançando que "a baixa liquidez amplifica muitas vezes os movimentos dos títulos".

O analista do BiG acrescenta que "os investidores poderão estar a antecipar um regresso em força ao consumo quando os centros comerciais reabrirem a 1 de Junho, visto que uma parte expressiva das marcas geridas pela Ibersol se localiza em centros comerciais". A sustentar esta previsão está o "revenge spending" que se registou na China no período pós-confinamento, aponta Steven Santos.