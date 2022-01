Investidores “suspiram” por estabilidade de Draghi

Menos poder, por mais tempo



Foi o presidente do Banco Central Europeu (BCE) que ficou conhecido como o salvador do euro quando prometeu que tudo faria para resolver a crise das dívidas soberanas. Após ter deixado o cargo, Mario Draghi (atualmente com 74 anos) foi chamado a resolver um impasse governativo em Itália, tendo-se tornado primeiro-ministro do país em fevereiro de 2021. Agora, poderá saltar para o cargo de Presidente, liderando o Estado durante a implementação do plano de recuperação e resiliência.