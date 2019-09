JPMorgan cria índice "Volfefe" para medir impacto dos tweets de Trump

Os analistas do JPMorgan Chase criaram um índice próprio para medir o impacto que o Twitter do presidente dos Estados Unidos tem nos juros das obrigações do Tesouro do país.

O índice Volfefe – que tem este nome devido à expressão enigmática "covfefe" utilizada por Donald Trump num dos seus "tweets" – mostra que tudo aquilo que o presidente dos EUA partilha nesta rede social tem um impacto significativo nos juros da dívida soberana do país.



"A política comercial e monetária tornou-se um foco crescente para o poder executivo, e tudo, desde sentimentos casuais até intenções políticas formais têm sido disseminadas instantaneamente através desta rede social", disseram os analistas do JPMorgan, liderados por Josh Younger e Munier Salem.



"Como consequência, há uma série de ativos, desde ações até produtos macroeconómicos, que têm sentido uma dinâmica de preços que anda à boleia dos tweets do presidente", acrescentaram.





O número de movimentações no mercado que os "tweets" de Trump provocam tem aumentado nos últimos tempos e, grande parte das vezes, as mensagens que incluem palavras como "China", "biliões", "produtos", democratas" e "great", são as que mais afetam os preços, segundo os analistas.