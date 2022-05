Lagarde diz que o BCE vai deixar de ter juros negativos no fim do terceiro trimestre

A Zona Euro deverá deixar de ter taxas de juro de referência negativas no final do terceiro trimestre deste ano, segundo antecipa a presidente do Banco Central Europeu (BCE). Numa publicação no blog da autoridade monetária, Christine Lagarde explica que a escalada dos preços justifica este calendário de inversão de política monetária."Espero que a compra líquida de dívida no âmbito do APP [asset-purchase program] termine logo no início do terceiro trimestre. Isto permitir-nos-ia uma subida das taxas de juro na nossa reunião de julho, em linha com o nosso 'foward guidance'", escreveu Christine Lagarde numa publicação sobre a normalização da política monetária na Zona Euro. "Com base no 'outlook' atual, é provável que estejamos numa posição de abandonar as taxas de juro negativas no final do terceiro trimestre."As taxas de juro do BCE estão atualmente em mínimos históricos, com a principal taxa de refinanciamento em 0% e a taxa de juro aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez em 0,25%. Já a taxa aplicada aos depósitos está mesmo negativa: em -0,50%.Com as declarações desta segunda-feira, Lagarde refere-se a esta última, que na prática significa que os bancos têm de pagar pelo dinheiro que têm estacionado junto do supervisor. Para deixar de estar negativa, a taxa poderá assim subir duas vezes (a primeira em julho e a segunda até final de setembro) em 25 pontos base cada.(Notícia em atualização)