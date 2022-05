Outros dois membros do BCE querem subir juros. Mas pedem gradualismo

Leia Também Governador austríaco admite que BCE suba os juros em 50 pontos base já em julho



taxas de juro do BCE estão em mínimos históricos.

Há mais dois membros do conselho do Banco Central Europeu (BCE) a apoiar publicamente a subida dos juros de referência na Zona Euro já em julho. Desta vez foram o italiano Fabio Panetta e o finlandês Olli Rehn, mas ambos pedem gradualismo, refreando a expetativa de um aumento mais agressivo.O "outlook" económico da Zona Euro justifica "terminar a compra líquida de ativos e gradualmente sair dos juros negativos", afirmou Panetta, num discurso esta quarta-feira, replicando o que a presidente do BCE, Christine Lagarde, já tinha referido. "Isto permitir-nos-ia normalizar a política monetária ao remover a parte acomodatícia que já não precisamos hoje", explicou."Taxas de juro negativas podem implicar distorções que seriam apenas necessárias e apropriadas quando a inflação ameaça ser demasiado baixa", defendeu Panetta, numa altura em que todas as"Dado o nível excecional de incerteza que enfrentamos, devemos normalizar a nossa política monetária gradualmente", disse Panetta, sublinhando que é "imprudente" o BCE comprometer-se antecipadamente com qualquer passo futuro após o verão.Da mesma forma, também o governador do Banco da Finlândia, Olli Rehn, pediu gradualismo esta quarta-feira, apontando para uma subida das taxas dos depósitos em 25 pontos base para -0,25% em julho e outra na mesma dimensão "quando o outono chegar"."Por um lado, temos de ter em consideração os fatores que estão a afetar a rápida aceleração da inflação e, por outro, os fatores que possam causar uma rápida desaceleração do crescimento", sublinhou Olli Rehn. "O cenário não é simples, mas o conselho do BCE tem as ferramentas de política monetária necessárias à sua disposição para estabilizar a situação".Na terça-feira, o governador austríaco e membro do conselho do BCE Robert Holzmann afirmou que uma subida dos juros de 50 pontos base seria "apropriada" em julho, tornando-se o segundo membro do grupo a abrir a porta a um aumento dos juros acima do esperado atualmente pelo mercado. O holandês Klaas Knot referiu também, há uma semana numa entrevista à Reuters, que o BCE "tem de normalizar" a política monetária e, apesar de considerar um aumento de 25 pontos base em julho "realista", frisou que o dobro "não é de excluir".