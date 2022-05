Presidente do banco central alemão antecipa várias subidas de juros este ano

Joachim Nagel (na foto), membro do Conselho do Banco Central Europeu (BCE), declarou esta sexta-feira que há margem para vários aumentos dos juros diretores na segunda metade do ano – isto após uma subida inicial logo em julho.

"Na nossa reunião de junho, temos de dar um sinal claro sobre a direção que vamos tomar", declarou Nagel à Der Spiegel.

"Do meu ponto de vista, devemos dar um primeiro passo logo em julho, na subida dos juros diretores, e prosseguir com essa medida ao longo do segundo semestre do ano", afirmou Nigel, que é o presidente do banco central alemão, o Bundesbank.

Na segunda-feira, a presidente do BCE, Christine Lagarde, escreveu no blog da autoridade monetária europeia que "com base no 'outlook' atual, é provável que estejamos numa posição de abandonar as taxas de juro negativas no final do terceiro trimestre".

Lagarde deixou assim implícito, como cenário mais provável, duas subidas, de 25 pontos base cada, em julho e setembro.

Estas declarações mexeram com os mercados, apesar de no dia seguinte Lagarde ter dito em Davos que o BCE não tem pressa em aumentar as taxas de juro.

Mas, com a inflação da Zona Euro a prever-se que acelere para quatro vezes a meta do BCE, este mês, alguns responsáveis da autoridade monetária já aludiram à possibilidade de um aumento de 50 pontos base da taxa dos depósitos (que está atualmente em -0,5%.

Pablo Hernandez de Cos, o membro espanhol do Conselho do BCE, entende contudo que o melhor será proceder a ajustamentos graduais, tendo dito esta semana, numa coluna de opinião, que o BCE deve "evitar movimentos bruscos" – que poderiam ser particularmente danosos num contexto de grande incerteza como o que atualmente se vive, refere a Bloomberg.