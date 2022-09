Letra da música "Vincent" de Don McLean vai a leilão

A letra original e escrita a papel da música "Vincent (Starry, Starry Night)" de Don McLean vai ser leiloada em novembro - o valor estimado é de um milhão de dólares (aproximadamente o mesmo em euros).



A letra da canção, que faz parte do seu "best-selling" álbum "American Pie", está entre outras centenas de peças que estão a ser vendidas pelo cantautor norte-americano, através da Julien's Auctions.





"Decidi livrar-me de muita coisa", revela o cantor, agora com 76 anos, numa entrevista à Reuters. Entre os itens em leilão vão estar cerca de 90 guitarras da coleção de McLean e várias roupas usadas em concertos, bem como relógios vintage.A música "Vincent" foi primeiro lançada em 1971 e é conhecida pela abertura, com a letra "Starry, starry night". Foi inspirada pelo trabalho do famoso pintor holandês, Vincent Van Gogh "Noite estrelada". McLean revelou que tinha composto a música a olhar para a pintura."Eu disse: 'Eu sei o que vou fazer. Vou apenas olhar para o quadro 'Noite Estrelada' e ver se me causa alguma coisa'. E eis que quase escrevi a canção toda", disse McLean.As letras desta música são talvez as mais conhecidas, a seguir a "American Pie", cuja letra foi vendida por 1,2 milhões de dólares num leilão realizado em 2015.O leilão de "Vincent" realiza-se de 11 a 13 de novembro no Hard Rock Cafe em Nova Iorque e uma percentagem do valor angariado irá para a fundação do artista, a Don McLean Foundation.