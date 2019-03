Levi's dispara 35% na estreia em bolsa

A Levi Strauss fez uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), tendo vendido as ações a 17 dólares cada. A estreia em bolsa foi esta quinta-feira, 21 de março, e os títulos já chegaram a cotar nos 23 dólares, o que corresponde a uma subida de 35%.

Entretanto, as ações aliviaram parte dos ganhos e seguem a negociar nos 22,6999 dólares, mais 33,5% do que o valor a que foram vendidas no IPO.

O IPO da Levi's foi o maior deste ano, com a empresa a conseguir 623 milhões de dólares na operação, tendo alienado 36,7 milhões de títulos a 17 dólares, um valor que superou o intervalo de preços estimado pela empresa (entre 14 e 16 dólares).

Esta é a segunda vez que a icónica marca de calças de ganga entra em bolsa. A primeira operação ocorreu em 1971, tendo sido retirada de bolsa em 1984.

O valor atual das ações avalia a Levi's em cerca de 8,7 mil milhões de dólares.