Levi’s supera expectativas no IPO e levanta 623 milhões. Ações estreiam hoje

A marca de calças de ganga Levi’s angariou 623 milhões de dólares – o equivalente a 545,2 milhões de euros – no Initial Public Offering (IPO) lançada esta quarta-feira, ultrapassando o intervalo de preços definido pela própria marca na altura do anúncio.





A Levi’s vendeu quase 36,7 milhões de ações por 17 dólares, quando na hora do anúncio tinha apontado para uma oscilação de preços entre os 14 e os 16 dólares.





De acordo com fontes próximas da negociação, citadas pela Bloomberg, os investidores foram aconselhados a dar ordens de compra acima dos preços pré-definidos para assegurarem a aquisição dos títulos pretendidos, dados os sinais positivos que indicavam uma elevada procura.





Os títulos da empresa começam a negociar esta quinta-feira, 21 de março, na bolsa de Nova Iorque, com o código LEVI.





O valor angariado torna a Levi’s a empresa mais valiosa a entrar este ano em Wall Street, com uma capitalização bolsista de 6,55 mil milhões de dólares, tendo em conta o número de ações lançadas na IPO. Deverá ser a "campeã" das estreias no mercado norte-americano pelo menos até a concorrente da Uber, a Lyft, lançar a sua oferta na próxima semana.





As receitas conseguidas através desta operação vão ser utilizadas para objetivos corporativos gerais, que vão desde despesas operacionais até aquisições e investimentos estratégicos. O retorno da Levi’s à bolsa de valores ocorre depois de, no ano passado as vendas terem subido 14% para os 5,6 mil milhões de dólares, o maior salto em mais de 25 anos.





A empresa, com mais de 145 anos, vai financiar-se aos mercados pela segunda vez, depois de o ter feito em 1971, gerando receitas de cerca de 50 milhões de dólares. Na altura, foi um dos maiores IPO de todos os tempos, mesmo com a família a manter uma grande participação no capital. Contudo, a queda dos lucros e a descida do preço das ações levaram os descendentes de Levi Strauss a recompraram as ações e tirarem a empresa de bolsa em 1984, num investimento de 1,7 mil milhões de dólares.