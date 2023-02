Libra e bolsa britânica reagem em alta ao acordo sobre protocolo da Irlanda do Norte

A bolsa britânica e a libra esterlina reagiram em alta à notícia do acordo entre Bruxelas e Londres sobre o protocolo da Irlanda do Norte.





O FTSE 100 terminou o dia a valorizar 0,72% para 7.935,11 pontos, acompanhando a tendência europeia, e depois de quatro sessões consecutivas de perdas. Por sua vez, o mais amplo FTSE 250 cresceu 0,96% para 19.886,17 pontos.



No mercado cambial, a reação também é positiva, com a libra a ganhar 0,80% para 1,2039 dólares e a somar 0,38% para 1,1366 euros.





Por fim, no mercado da dívida, a "yield" das obrigações britânicas a dez anos, acompanhou a tendência dos juros com a mesma maturidade nos principais países da Zona Euro, tendo agravado 4,3 pontos base para 3,800%.





A União Europeia e o Reino Unido chegaram a acordo no que diz respeito aos termos do protocolo da Irlanda do Norte - um dos grandes pontos de divergência entre as duas potências desde a saída oficial do país britânico do bloco europeu. A notícia está a ser avançada pela agência noticiosa britânica PA, que cita fontes conhecedoras do tema.

A situação das Irlandas tem sido um dos pontos críticos das negociações entre Londres e Bruxelas, com vários avanços e recuos entre as partes, uma vez que a Irlanda pertence à União Europeia e a Irlanda do Norte ao Reino Unido, mas entre ambas existem acordos que chocam com os pressupostos do Brexit.





Nos termos do protocolo anteriormente definido, a Irlanda do Norte permanecia dentro do mercado do bloco comunitário e do Reino Unido, pelo que os controlos do comércio entre Londres e a UE são efetuados nos portos de entrada daquela província britânica, o que tem causado problemas burocráticos.





A fronteira comercial também gerou problemas políticos entre os unionistas pró-britânicos, que consideram que esta afeta a relação com o resto do Reino Unido. Não são ainda conhecidos os contornos do que foi hoje acordado, mas será dada uma conferência de imprensa conjunta durante esta segunda-feira.





O protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do Norte foi assinado em 2020, aquando o acordo de saída do Reino Unido da UE, o Brexit.