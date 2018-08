Lira afunda mais de 11% e juros disparam. Analistas falam em “colapso” na Turquia

A crise na Turquia está a agudizar-se esta sexta-feira, 10 de Agosto, com a lira a afundar para um novo mínimo e os juros a dez anos a dispararem quase 100 pontos base para um novo recorde, antes de um muito aguardado discurso do presidente Recep Tayyip Erdogan.





Depois de ter desvalorizado quase 5% na sessão de ontem, a lira já afundou 11,20% esta manhã para atingir um novo mínimo histórico face ao dólar, elevando para 40% a queda acumulada este ano. A moeda turca prepara-se para completar esta sexta-feira a sua pior semana desde 2001.