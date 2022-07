Lisboa no verde com CTT e Galp a liderar

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta segunda-feira com ganhos ligeiros, em linha com as restantes praças europeias. O PSI valorizava, na abertura da negociação, 0,37%, para os 5.936,41 pontos, com 10 das 15 cotadas a registar subidas.A comandar os ganhos estão os CTT (+1,62%), a Galp (+1,42%), a Altri (+1,28%) e o BCP (+1,13%). Também com subidas, ainda que mais ligeiras, estavam a Greenvolt (+1%), a Mota-Engil (+0,82%), a Navigator (+0,67%), a EDP Renováveis (+0,37%), a Jerónimo Martins (+0,09%) e a EDP (+0,02%).

Semapa, Corticeira Amorim e Nos mantinham-se inalteradas, e REN e Sonae registavam perdas, de 0,54% e 0,18%, respetivamente.Os investidores vão estar esta segunda-feira atentos à divulgação de dados sobre produção industrial em junho,