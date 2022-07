Alta do petróleo dá liderança da bolsa de Lisboa à Galp

Leia Também Lisboa no verde com CTT e Galp a liderar

A bolsa de Lisboa encerrou a primeira sessão da semana em terreno positivo, em linha com as principais praças europeias, todas a fechar no verde, com a época da divulgação dos resultados das empresas a trazer algum ânimo aos acionistas.O PSI avançou 0,90% para 5.967,63 pontos com 11 cotadas a valorizar, três a cair e uma (a REN) inalterada face à cotação de fecho da sessão anterior.A Galp Energia liderou os ganhos, subindo perto de 2%, acompanhando a alta do petróleo nos mercados internacionais, com o West Texas Intermediate – negociado em Nova Iorque – a avançar 4,56% e o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, a somar 4,82%.A par da petrolífera, também o BCP encerrou a sessão no topo da tabela, com uma valorização semelhante, com os investidores a considerarem sólido o plano de recuperação do Millennium Bank - o braço polaco do BCP - para fazer frente ao novo regime de moratórias no crédito à habitação anunciado por Varsóvia.De resto, também a família EDP e a Jerónimo Martins encerraram com ganhos, com a EDP Renováveis a ficar acima da marca do 1%. Com bons desempenhos, estiveram ainda a Navigator, CTT e Altri.Em sentido inverso, a cotada que mais pesou no principal índice português foi a Sonae, a cair 0,36%. Corticeira Amorim e Nos completam o trio das quedas.Notícia em atualização