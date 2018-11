Lisboa segue ganhos da Europa após declarações de Powell

A bolsa nacional abriu a acompanhar os ganhos das principais praças europeias, reagindo em alta à expectativa de abrandamento no ritmo de subida de juros nos Estados Unidos.

O PSI-20 valoriza 0,57% para 4.898,05 pontos, com 13 cotadas em alta, duas em baixa e três sem variação.

As bolsas asiáticas também negociaram em alta, depois dos índices norte-americanos terem fechado a última sessão com a maior subida em oito meses. A contribuir para este sentimento positivo nas bolsas estão as declarações proferidas ontem (já depois do fecho das praças europeias) pelo presidente da Reserva Federal norte-americana. Jerome Powell adoptou uma posição mais branda, o que alimentou a especulação de que o banco central poderá estar mais perto do que se pensa de travar o ciclo de aumento dos juros.

O presidente da Fed adiantou que a taxa de juro de referência já está próxima do que considera ser o nível "neutral" (que não impulsiona nem penaliza a economia). Esta perspectiva veio aliviar os receios de um aumento dos custos de financiamento das empresas e dissipam em grande medida as preocupações de que os juros mais altos também levassem a um potencial arrefecimento da economia – por via do dinheiro mais caro. Além de estar a impulsionar as bolsas, estas declarações de Powell estão a pressionar o dólar e os juros das obrigações soberanas dos EUA.

Em Lisboa os ganhos são generalizados entre as cotadas de maior peso no PSI-20. O Banco Comercial Português valoriza 0,86% para 0,247 euros, a Jerónimo Martins soma 0,94% para 10,70 euros e a Galp Energia avança 0,74% para 14,39 euros, numa sessão em que o petróleo também está em terreno positivo.

As acções da EDP ganham 0,07% para 3,06 euros e da EDP Renováveis somam 0,99% para 7,685 euros. O consórcio Moray Offshore Windfarm, composto pela EDP Renováveis, Diamond Generating Europe e Engie, fechou contratos de financiamento no valor de 2,93 mil milhões de euros para a construção de um parque eólico offshore de 950 megawatts na Escócia.

A Mota-Engil e a Semapa estão entre as cotadas que mais ganham no arranque da sessão, depois de ambas liderarem lista do BPI das que têm maior potencial de valorização na praça portuguesa. A construtora ganha 1,68% para 1,69 euros e a dona da Navigator ganha 1,27% para 14,38 euros.

A Sonae é contudo a cotada que mais ganha na abertura da sessão de hoje, com uma valorização de 1,84% para 0,8585 euros.