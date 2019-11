Lucro da Euronext aumenta 25,8% para os 63,5 milhões

O operador bolsista Euronext anunciou hoje um resultado líquido de 63,5 milhões de euros no terceiro trimestre, refletindo um aumento de 25,8% face ao mesmo período de 2018, indica o comunicado enviado ao mercado.

No terceiro trimestre de 2019, a Euronext, que agrega diversas praças europeias, nomeadamente a bolsa de Lisboa, tinha registado um aumento de 20,4% nas receitas, para 181,7 milhões de euros (150,9 milhões de euros no período homólogo de 2018).

A informação publicada hoje na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) indica ainda que o EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) atingiu 108,0 milhões de euros, tendo registado um aumento de 23% por comparação com os 87,8 milhões de euros registados no terceiro trimestre do ano passado.

Citado no comunicado, o presidente executivo e chairmam da Euronext, Stéphane Boujnah, assinala que os resultados alcançados se devem ao crescimento orgânico, à continuação da estratégia de controlo de custos e à consolidação da Oslo Bors VPS.

"As últimas semanas têm sido marcadas pelo lançamento do plano estratégico da Euronext 'Vamos crescer juntos 2022', com um forte foco no crescimento, inovação e finanças sustentáveis", referiu o mesmo responsável.

A Euronext integra atualmente as bolsas de Amesterdão, Bruxelas, Dublin, Lisboa, Londres, Oslo e Paris e tem cerca de 1.500 cotadas.