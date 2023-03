Luís Laginha de Sousa: “O desafio do mercado é criar oferta porque a procura existe”

Se o mercado de capitais português não for suficientemente atrativo para as poupanças, os aforradores vão acabar por recorrer a instrumentos internacionais que têm à disposição, avisa Luís Laginha de Sousa. O presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) considera que são necessários incentivos (incluindo fiscais) ao financiamento das empresas com capital, em alternativa à dí

...