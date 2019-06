Uma série de cotadas voltam a estar no radar do maior fundo soberano do mundo, entre as quais a Rio Tinto e a Walmart, que estavam até agora excluídas da lista de possíveis investimentos.

Para além da Walmart e da Rio Tinto, o bloqueio também foi levantado no caso das empresas, Nutrien, General Dynamics e Grupo Carso. Todas seguem a somar em bolsa com exceção desta última.



Em relação aos futuros investimentos do fundo nestas cotadas, a data ainda não está definida.



O fundo alega possuir uma participação média de 1,4% em todas as empresas listadas a nível mundial. Este fundo atingiu o valor de 1 bilião de dólares em 2017 e pretende preservar a riqueza que a Noruega obteve com o petróleo originado no seu território.

O Norges Bank, que gere o maior fundo soberano do mundo - o da Noruega -, retirou algumas empresas da lista de "investimentos proibidos": entre elas deixaram de estar, por exemplo, a Walmart e a Rio Tinto.No caso dos títulos da Walmart, foram excluídos das opções de investimento do fundo em 2006, depois de os conselheiros legais do fundo apontarem falhas da empresa em termos de direitos humanos. Agora, na comunicação feita à imprensa e citada pela CNBC , o fundo alega que "as razões para a exclusão já não estão presentes".