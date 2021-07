Mão firme da China tornou mais rentável minerar bitcoin

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

As fortes chuvas da primavera que se sentem na província de Sichuan, no Sudoeste da China, vão alargando o caudal do afluente do Yangtze, o maior rio da China. A paisagem montanhosa, a força das águas e o clima ameno fizeram desta região a casa perfeita para muitas empresas dedicadas à mineração de bitcoins que procuravam energia barata para criarem os próximos blocos desta criptomoeda. Mas isso acabou. Em junho, as autoridades chinesas ...