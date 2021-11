Maré vermelha em Lisboa com BCP e Galp a afundarem mais de 5%

abriu esta sexta-feira no 'vermelho', a registar perdas superiores a 2%, um dia depois de serem conhecidas as novas medidas restritivas com vista a travar os novos casos de covid-19. A pressionar o PSI-20 estão sobretudo as descidas do BCP e da Galp Energia.Das 19 cotadas do índice, todas estão a cair. O BCP é a cotada que mais perde, ao afundar 5,37%, para 0,14 euros. Com perdas acima dos 5% está também a Galp Energia, que tomba 5,22% para 8,35 euros, num dia em que o barril do petróleo está a desvalorizar cerca de 4% na Europa e nos Estados Unidos.

Ao todo, são onze as cotadas do PSI-20 que estão a registar perdas acima dos 2%, com especial destaque para a Sonae, que cai 3,22%, a EDP, que recua 2,21%, e a NOS, que perde 2,30%.A Mota-Engil, cujo prazo de subscrição das novas obrigações para o retalho termina no final da semana, está também a registar perdas de 2,95%, para 1,26 euros.Na Europa, as principais praças europeias estão em "maré vermelha". Em causa estão os receios globais de que a nova variante de covid-19 que apareceu na África do Sul possa ser resistente às vacinas e possa ditar novos confinamentos em todo o mundo.Para prevenir novos surtos, o Reino Unido