Marks & Spencer regressa ao índice das principais cotadas britânicas após quatro anos de ausência

Leia Também Natal recheia vendas do retalho europeu. Jerónimo Martins reforça otimismo para 2022

Leia Também Cadeia de lojas Marks and Spencer vai dispensar 7.000 funcionários

Leia Também Marks & Spencer fecha todas as lojas fora do Reino Unido

A Marks and Spencer (M&S) vai voltar, em setembro, ao índice FTSE100, que inclui as maiores cotadas britânicas, depois de quatro anos de ausência.Foi em setembro de 2019 que a M&S saiu do índice, onde estava desde que foi criado em 1984 e do qual foi, aliás, um membro fundador.O CEO da M&S, Stuart Machin, considerou o regresso como "boas notícias" e um "reflexo do trabalho duro de toda a gente" depois de duas décadas de reinvenções falhadas, mas relativizou o feito, sinalizando tratar-se de "mais um dia" na história de 139 anos do grupo."O céu não caiu quando saímos (...) e isso não muda as nossas prioridades hoje", escreveu o mesmo responsável num "post" na rede LinkedIn. "Só somos bons na medida em que os clientes que compram connosco hoje dizem que somos. É o que importa, e se fizermos o que é certo para com os nossos clientes, faremos o certo para com os nossos acionistas", reforçou.O grupo, que nasceu a partir de uma banca de mercado em Leeds, em 1884, reviu este mês em alta as previsões de lucros para o resto do ano, graças a vendas robustas depois de ter estado a braços com uma diminuição da procura nos segmentos de alimentação, vestuário e artigos para a casa, indica o Financial Times.A revisão trimestral das cotadas do FTSE100, que permite que uma série de empresas suba ou desça consoante o seu desempenho, baseia-se na capitalização bolsista das empresas no encerramento da sessão de terça-feira e deve produzir efeitos a partir das negociações do próximo dia 18 de setembro.Desde o início do ano, as ações da M&S valorizaram mais de 75% na sequência de uma renovação das suas lojas e das linhas de moda.