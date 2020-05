Medo de segunda vaga da pandemia derruba Wall Street

As bolsas de Nova Iorque fecharam com quedas superiores a 2%, pressionadas pelas declarações de Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infeciosas alertando para os riscos de um ressurgimento da pandemia devido a uma reabertura económica prematura.

O Dow Jones encerrou a perder 1,89%, para os 23.764,78 pontos, enquanto o S&P 500 recuou 2,05%, terminando a jornada nos 2.870,12 pontos. E o tecnológico Nasdaq interrompeu a sequência de seis ganhos consecutivos com uma queda de 2,06%, mantendo-se por um triz acima da fasquia dos nove mil pontos (9.002,55 pontos) e quase apagando os ganhos desde o início do ano, que se situam agora em 0,33%.



Os relatos de novos surtos do coronavírus na China, Coreia do Sul e Alemanha após o fim dos "lockdowns" deram força aos receios dos investidores.