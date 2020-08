Mercado vê Euribor perto de -0,5% até ao final de 2021

A política expansionista do BCE tem conduzido a um adiamento da expectativa de subida das taxas interbancárias no mercado, as quais deverão continuar próximas de mínimos.

Mercado vê Euribor perto de -0,5% até ao final de 2021









