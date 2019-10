Merlin Properties chega à bolsa nacional até ao final do ano

A Merlin Properties já tinha anunciado a intenção de cotar em Portugal, mas o prazo para a estreia acaba de encurtar: a imobiliária espanhola prevê chegar à bolsa portuguesa antes do final de 2019.





A imobiliária espanhola afirma que, dado o avanço do processo burocrático e tendo em conta os contactos com a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e a Interbolsa, a perspetiva é que a empresa estreie na bolsa portuguesa até ao final de 2019 – muito provavelmente, mais perto de dezembro. Anteriormente, a empresa contava que apenas fosse possível concluir o processo durante o primeiro trimestre de 2020.