Moody's corta rating de uma dezena de pequenos e médios bancos norte-americanos

A agência de notação Moody's cortou o rating de uma dezena de pequenos e médios bancos norte-americanos e colocou outros seis sob aviso - incluindo o Bank of New York Mellon - alertando que a sua capacidade de crédito deverá ser ameaçada por riscos de financiamento e enfraquecimento dos lucros.Na lista de fatores que estão a pressionar a indústria, a Moody's inclui também riscos ligados a empréstimos para imobiliário comercial, numa altura em que há menor procura por espaços para escritórios.Entre os bancos com rating cortado encontram-se o M&T Bank, Webster Financial, BOK Financial, Old National Bancorp, Pinnacle Financial Partners e Fulton Financial.Este ano dois bancos regionais norte-americanos, na Califórnia e em Nova Iorque, colapsaram, deixando os investidores particularmente atentos a sinais de dificuldade no setor, numa altura em que as taxas de juro continuam a subir. A Bloomberg explica que essas taxas de juro elevadas estão a enfraquecer o valor dos ativos dos bancos e a fazer com que quem contrai empréstimos na área do imobiliário comercial tenha mais dificuldade em refinanciar as suas dívidas."Crescentes custos de financiamento e menores métricas de rendimento vão corroer a rentabilidade, o primeiro amortecedor contra perdas", diz a Moody's na nota justificativa.