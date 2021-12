Mota-Engil coloca no mercado mais quase 44 mil obrigações a vencer em 2026

Leia Também Mota-Engil aumenta oferta de obrigações para 110 milhões de euros

diziam respeito oferta pública de subscrição (OPS) e duas ofertas públicas de troca (OPT) da cotada, que contou com a participação de mais de 4.800 investidores de retalho. A operação foi concluída com sucesso, com a construtora a conseguir colocar o valor total pretendido.

Depois de ter admitido à negociação em bolsa, a 2 de dezembro, 220.000 obrigações sustentáveis, no valor nominal unitário de 500 euros e global de 110 milhões de euros, a Mota-Engil informou esta terça-feira que, na mesma data, colocou no mercado outras 43.999 obrigações fungíveis, lê-se no comunicado enviado esta manhã à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.Desta forma, o montante total em circulação de obrigações Mota-Engil 2026 é de 131.999.500 euros, correspondentea 263.999 obrigações.As obrigações que tinham sido admitidas à negociação no arranque do mês