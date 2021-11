Mota-Engil emite 75 milhões em dívida sustentável ao retalho. Oferece juro de 4,5%

A Mota-Engil vai avançar com uma oferta de dívida para investidores tanto profissionais como de retalho. São 75 milhões de euros (num valor que ainda pode aumentar) em obrigações sustentáveis com maturidade dentro de cinco anos. A taxa de juro é de 4,25%, de acordo com o prospeto da operação, que já foi aprovado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)."As Obrigações Mota-Engil 2026 serão emitidas no dia 2 de dezembro de 2021. Serão emitidas até 150.000 obrigações, com o valor nominal unitário de 500 euros e global inicial de até 75.000.000 euros, que poderá ser aumentado, por opção do emitente e oferente, através de adenda ao Prospeto aprovada pela CMVM e divulgada até ao dia 23 de novembro de 2021, inclusive", explica a construtora no documento.As Obrigações Mota-Engil 2026 têm um prazo de cinco anos a contar da data de emissão, sendo cada título reembolsado em duas prestações. Os primeiros 250 euros serão devolvidos a 2 de dezembro de 2025 e 250 euros a 2 de dezembro de 2026. A taxa anual nominal bruta, sujeita ao regime fiscal em vigor."Os juros, calculados com base em meses de 30 dias e num ano de 360 dias, vencer-se-ão semestral e postecipadamente a 2 de junho e a 2 de dezembro de cada ano até ao reembolso final das Obrigações Mota-Engil 2026". Clarifica ainda que "os obrigacionistas poderão ter ainda direito a receber uma remuneração adicional de 1,25 euros por Obrigação Mota-Engil 2026 a ser paga na data de reembolso final", caso a Mota-Engil não cumpra os indicadores a que se propôs.A construtura tem uma série de metas de sustentabilidade definidas, nomeadamente reduzir em 40% as emissões de gases com efeito de estufa até 2030; reutilização dos resíduos valorizados em 80% até 2030; reduzir a taxa de incidência de acidentes em projetos em 50% até 2026; aumentar em 30% o número de mulheres recrutadas ou promovidas a manager até 2026; e alcançar um investimento acumulado de 25 milhões de euros em inovação até 2026."Alcançar "ZERO acidentes mortais" é indiscutivelmente um objetivo que se encontra definido e subjacente à forma de atuar do Grupo Mota-Engil e inerente à sua estratégia. Não obstante, a Mota-Engil considera que o foco exclusivo nos acidentes mortais, não permite uma atuação focada na prevenção de todos os outros acidentes que são a potencial fonte e causa de fatalidades, acabando por se tratar de uma medida reativa", explica.Considerando que a ocorrência de uma fatalidade é irreversível, a Mota-Engil pretende antecipar, monitorizar e atuar nos acidentes que têm maior probabilidade de resultar em fatalidades, reforçando a atuação e prevenção através da implementação de medidas de prevenção e sensibilização, com especial foco nos acidentes com baixa. Assim, o indicador selecionado é o índice de acidentes de trabalho não mortais com baixa.Cada ordem de subscrição deve ser de, pelo menos, cinco títulos pelo que o montante mínimo de investimento é de 2.500 euros e, a partir desse montante mínimo, cada ordem de subscrição deverá referir-se a múltiplos de uma Obrigação Mota-Engil 2026 (500 euros). O prazo da oferta pública de subscrição é de 10 dias úteis, entre as 8h30 do dia 15 de novembro de 2021 e as 12h00 do dia 26 de novembro de 2021 para os investidores qualificados, e até 15h00 do mesmo dia para os investidores de retalho."Não existem restrições relativamente às categorias de investidores que poderão transmitir ordens de subscrição no âmbito da Oferta Pública de Subscrição, os quais poderão integrar o segmento profissionais e contrapartes elegíveis e/ou o segmento geral, sendo a oferta pública de subscrição especificamente dirigida a pessoas singulares ou coletivas residentes ou com estabelecimento em Portugal", frisa.Em simultâneo com a nova oferta, vão decorrer igualmente duas ofertas de troca de títulos que venciam no próximo ano e no seguinte. Estas têm como objeto até 150 mil obrigações Mota-Engil 2022 (com o valor nominal unitário de 500 euros) e até 6.051 obrigações Mota-Engil 2023 (com o valor nominal unitário de 10.000 euros). Além de os obrigacionistas poderem trocar um título antigo por outro com maturidade mais longa, recebem ainda um prémio."A cada Obrigação Mota-Engil 2022 corresponderá, a título de contrapartida, sujeito a impostos, comissões e outros encargos, 1 Obrigação Mota-Engil 2026 e um prémio em numerário no valor de 11,44; e a cada Obrigação Mota-Engil 2023 corresponderão, a título de contrapartida, sujeito a impostos, comissões e outros encargos, 20 Obrigações Mota-Engil 2026 e um prémio em numerário no valor de 195,30 euros", acrescenta.