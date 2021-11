Mais de 4.800 investidores compraram obrigações da Mota. 110 milhões colocados

A Mota-Engil anunciou esta segunda-feira os resultados da oferta pública de subscrição (OPS) e duas ofertas públicas de troca (OPT) no valor global de 110 milhões de euros em obrigações, que contou com a participação de mais de 4.800 investidores de retalho. A operação foi concluída com sucesso, com a construção a conseguir colocar o valor total pretendido.





Segundo um comunicado, a construtora colocou o montante pretendido, sendo que a procura totalizou 155,59 milhões de euros, o que se situa 1,41 vezes acima do valor final da emissão e 2,07 vezes acima do valor inicial de 75 milhões de euros.



A emissão de novas obrigações Mota-Engil 2026 permitiu colocar 40,05 milhões de euros, o montante total da operação pública de subscrição (OPS), sendo que a procura válida superou 63,4 milhões de euros. Uma vez que o valor da procura superou a oferta houve rateio sobre um montante global de ordens no valor de 1,29 milhões de euros, tendo sido aplicado um fator de rateio de 0,289.







De acordo com os dados apresentados esta segunda, logo no dia 23, dia em que o montante da oferta foi elevado de 75 para 110 milhões de euros, a oferta já superava o montante atribuído ao segmento de reatlho: 81 milhões de euros.



Em simultâneo com esta oferta estavam a decorrer duas ofertas de troca de títulos (OPT) que venciam no próximo ano e no seguinte. Estas têm como objeto até 150 mil obrigações Mota-Engil 2022 (com o valor nominal unitário de 500 euros) e até 6.051 obrigações Mota-Engil 2023 (com o valor nominal unitário de 10.000 euros). Estas operações de troca incluíam ainda um prémio.







As OPT atingiram 69,95 milhões de euros - 39,09 milhões na linha que vencia no próximo ano e outros 30,86 milhões na emissão Mota- Engil 2023.



Entre a OPS e as duas OPT, as colocações juntaram 4.836 investidores.



"No seu conjunto, a emissão de obrigações, com prazo de 5 anos, cumpriu com todos os objetivos estabelecidos, permitindo ao Grupo Mota-Engil alargar a maturidade da dívida, concretizando um valor total de 110 milhões de euros numa operação a qual, pela forte procura evidenciada na primeira semana, levou o emitente a aumentar o valor de forma substancial para acomodar o interesse do mercado", refere a empresa em comunicado.





Metade das ordens colocadas entre 10 e 100 mil euros

O grosso do montante das emissões foi colocado no intervalo entre 10,5 e 100 mil euros. Segundo a apresentação de resultados da operação, 54% do montante das ordens foi colocado neste intervalo.

Entre três e 10 mil euros foi colocado o equivalente a 35% da oferta, enquanto 76 investidores apresentaram ordens superiores a 100 mil euros, representativas de 10% do total. Ordens até 2.500 euros, o valor mínimo da operação, representaram apenas 1%do total.

O maior número de investidores – 2.856 – apresentou, porém, ordens para valores entre 3.000 e 10 mil euros.

Os investidores de retalho garantiu ordens acima de 106 milhões de euros, para um montante máximo de 81 milhões destinado a este segmento.

Os novos títulos serão admitidos à negociação no próximo dia 2 de dezembro.