Música capta o ouvido (e investimento) de fundos

“ B rick on the wall” é um dos temas mais ouvidos dos Pink Floyd. Se o sucesso da banda junto dos fãs está relacionado com a sonoridade, aos grandes fundos é o retorno do investimento que dá música. A crescente entrada de capital é mais um tijolo na parede que são os investimentos de fundos como a Blackstone, KKR ou Oaktree. Não será apenas o solo de David Gilmour na segunda parte deste tema que vale a compra dos

...