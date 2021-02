Nasdaq e bolsa de Nova Iorque processam regulador dos mercados

Tanto a Nasdaq como a New York Stock Exchange abriram um processo cada que visa a Securities Exchange Comission (SEC), o regulador norte-americano dos mercados. Em causa estão os planos que esta entidade tem de rever os dados relacionados com os preços das ações que são tornados públicos.



A notícia é avançada pela Reuters, com base em documentos endereçados às instâncias da justiça, e que foram entregues no tribunal do distrito de Columbia.





A SEC aprovou, em dezembro, um plano que prevê que as plataformas públicas incluam dados de oferta e procura, aumentando desta forma a informação que, de momento, é vendida pelas bolsas de valores apenas a investidores profissionais.





"A Nasdaq considera que a SEC está a exceder a sua autoridade ao adotar uma revisão doentia da estrutura de mercado", afirma uma porta-voz, em declarações à Reuters. A mesma destaca que os planos da SEC tornariam os mercados "demasiado complexos" e aumentariam os custos para os investidores.





Estes não são os primeiros processos a serem enfrentados pelo regulador. A SEC já chegou a perder um caso, no qual pretendia pôr um teto às taxas de negociação de 1.400 ativos.