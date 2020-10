Navigator desce a mínimo de 2012 em dia de prestar contas

A Navigator está a viver um momento difícil nos mercados, pautado por sucessivas quedas que já ditaram um mínimo de 2012 na sessão desta terça-feira, 27 de outubro, que é também dia de apresentação de resultados.





A Navigator segue a cair 1,51% para os 1,89 euros, mas já chegou a descer 2,97% para os 1,863 euros, um mínimo de junho de 2012.





Esta evolução acontece mesmo antes de a Navigator anunciar os resultados do terceiro trimestre. Os analistas do CaixaBank BPI antecipam um lucro de 21 milhões de euros, que representa uma queda homóloga de 61% mas uma subida face aos 13,4 milhões de resultados positivos registados no trimestre anterior.





Também esta terça-feira, os trabalhadores da Navigator vão receber o subsídio de Natal antes do previsto, assim como outros benefícios que incluem pagamento de férias não gozadas, folgas acumuladas e uma "gratificação extraordinária", numa operação cujo montante total supera os 10 milhões de euros, de acordo com a empresa.





Ao longo das últimas 12 sessões, esta cotada só fechou a subir três vezes, o que justifica que as últimas três semanas tenham sido de quebra. E estes deslizes vieram em "escada": há três semanas foram de mais de 1%, depois de mais de 2%, e na semana passada de 3,5%. Alargando ao ano, apenas dois meses (abril e agosto) terminaram com saldo positivo, pelo que a Navigator conta uma desvalorização de 45,19% desde o início de 2020, o quinto pior desempenho entre as cotadas do PSI-20.





As pares do setor, Altri e Semapa, também se juntam à Navigator no vermelho, tanto na sessão de hoje como no cômputo anual. A Semapa já perdeu 51,6% desde janeiro e a Altri desvalorizou 41,41%. Com estas depreciações, a Semapa é a segunda cotada do PSI-20 que mais caiu no ano e a Altri fica em sétimo. Isto, num ano em que o PSI-20 segue com perdas de 23,14% e conta apenas quatro cotadas com registo positivo: as representantes do grupo EDP, EDP e EDP Renováveis, a Novabase e a Sonae Capital.