Nintendo e Keyence vão integrar o índice japonês Nikkei

A Nintendo, a Keyence e a Murata Manufacturing vão integrar o índice japonês Nikkei 225, a partir de dia 1 de outubro, conforme foi revelado em comunicado. Há já algum tempo que era esperada a inclusão da Nintendo neste índice, depois de terem sido feitas alterações que permitiram um ajuste das ações de preços mais elevados.As alterações foram anunciadas no início deste ano, tendo sido encaradas como uma tentativa de modernizar o índice, ao permitir a entrada de empresas como a nipónica Nintendo, um dos nomes fortes do mundo das consolas de jogos.A Keyence, que desenvolve equipamentos para sistemas de automação industriais, como sensores, instrumentos de medição ou leitores de códigos de barras, e a Murata, que fabrica componentes eletrónicos, também vão integrar o índice. No total, de acordo com a agência Bloomberg, as três empresas têm um valor de mercado combinado de 280 mil milhões de dólares.A exclusão destas empresas, que são algumas das marcas de relevo no mercado japonês, era há já algum tempo alvo de críticas. De acordo com a Bloomberg, alguns analistas apontariam que a Nintendo ou a Keyence continuariam fora do índice devido aos receios sobre o elevado preço das ações.