Nova criptomoeda criada para celebrar casamento real

Uma nova criptomoeda vai ser criada para assinalar o casamento real do príncipe Harry e de Meghan Markle.

A nova moeda virtual, designada Crown Royale (Royl) poderá ser comprada a partir desta segunda-feira, 2 de Abril. A Oferta Inicial de Moeda (ICO) passará directamente para a terceira fase, a chamada crowdsale.

Metade do dinheiro arrecadado com o lançamento da nova criptomoeda será entregue a três instituições de caridade escolhidas pelo casal real, enquanto a outra metade será canalizada para a Crown and Country Magazine para ajudar a financiar uma edição especial dedicada ao casamento real, que se realiza a 19 de Maio.