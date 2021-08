Novo espectro paira sobre as tecnológicas chinesas com Pequim a apertar regulação

Xi Jinping, líder da segunda maior economia do mundo, lembrou os mercados que a foice e o martelo amarelos estão desde sempre à frente do pano vermelho que compõe a bandeira do Partido Comunista Chinês.



SEC alerta sobre investimentos em empresas chinesas

O novo líder do regulador do mercado norte-americano, Gary Gensler, alertou para o investimento em empresas chinesas cotadas em Wall Street, através de um vídeo explicativo que foi difundido nas redes sociais do próprio e do SEC.



Gensler disse que grande parte dos investidores americanos não sabe o que está por trás de algumas empresas chinesas listadas nas bolsas dos EUA e a grande maioria destas cotadas continua a não divulgar todos os dados requeridos sobre as suas operações.









I believe that China-based companies that want to raise capital from American investors should disclose more of the information we need to make informed investment decisions. pic.twitter.com/EoGihzKTDN — Gary Gensler (@GaryGensler) August 16, 2021







Pequim voltou à carga contra as tecnológicas. Agora, o governo chinês estará a esboçar nova legislação para combater a concorrência desleal que as maiores empresas de tecnologia no país têm sido acusadas de exercer sobre as empresas de menor dimensão. Nas últimas semanas, depois de 40 anos a permitir que o mercado tecnológico prosperasse de forma robusta,"o abandono de Pequim do modelo anglo-saxónico já começou", e agora "o modelo alemão é um forte candidato como orientador para o desenvolvimento".Num texto de fim de semana publicado pela Bloomberg, no início de agosto, os jornalistas Tom Hancock e Tom Orlik dizem, a propósito deste recente aperto na regulação às grandes empresas do país, que "os líderes chineses lembraram-se de algo importante: são do partido comunista".Nesta terça-feira, durante a madrugada em Lisboa, o índice que reúne as maiores empresas chinesas de tecnologia cotadas em Hong Kong, o Hang Seng Tech Index, registou uma queda de mais de 3% pelo quinto dia consecutivo. Ontem, em Wall Street, o Nasdaq Golden Dragon Index, que agrupa as empresa de tecnologia chinesas cotadas nos EUA, perdeu igualmente pelo quinto dia consecutivo, também mais de 3%.Em causa estará um novo avanço por parte dos reguladores chineses sobre este setor. Desta feita, o State Administration for Market Regulation (SAMR) divulgou um rascunho de uma legislação que poderá avançar no país para acabar com as alegadas práticas de concorrência desleal.De acordo com as bases da legislação que foram divulgadas, as empresas deste setor não poderão fornecer dados errados ao consumiro, como o número de clientes e visualizações; não terão autorização para dar primazia apenas às críticas positivas, deixando as negativas para segundo plano; não poderão usar dados, algoritmos ou outras técnicas que influenciem a escolha do consumidor; e, por fim, não deverão usar dados e algoritmos para recolher e analisar os rivais.Os comentários agora de Gensler surgem depois de o regulador ter ordenado a suspensão de todos os IPO (oferta pública inicial, em português) dos EUA, até que as empresas forneçam mais informações aos investidores sobre as suas operações.