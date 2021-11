Novo líder entra na CMVM com promessa de autonomia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gabriel Bernardino já iniciou funções à frente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Não terá ainda uma equipa completa (continuando com duas posições por preencher no conselho de administração), mas poderá vir a ter algo que a antecessora muito pediu: maior autonomia financeira.A promessa foi feita pelo ministro das Finanças, João Leão, na tomada de posse esta ...