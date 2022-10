Novo ministro de Truss recua para acalmar investidores

Alta das “yields”, mergulho da libra e intervenção do Banco de Inglaterra pressionam o novo governo britânico. A solução foi a saída do ministro das Finanças e a reversão do “miniorçamento”.

Novo ministro de Truss recua para acalmar investidores









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Novo ministro de Truss recua para acalmar investidores O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar