OPEP espera que consumo mundial de petróleo suba 2,4% no segundo semestre

A OPEP prevê que a procura mundial de petróleo aumente em 2,4% entre o primeiro e o segundo semestre do ano, até se situar numa média de 103,25 milhões de barris diários no último trimestre.A estimativa consta do relatório mensal da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) divulgado esta terça-feira.Segundo a organização, o aumento no segundo semestre de 2023 será impulsionado por um maior consumo nas economias emergentes.No relatório mensal, a OPEP mantém inalteradas as suas principais projeções para o ano, realçando que essas projeções estão sujeitas a múltiplas incertezas, razão pela qual justifica a manutenção da sua política de cortes de produção.