Petróleo valoriza após anúncio de corte de produção da OPEP+

Os preços do crude avançaram, esta segunda-feira, com o acordo dos 13 membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus 10 aliados para limitar a oferta até 2024 em vez de 2023 e o anúncio do corte de produção unilateral e voluntário da Arábia Saudita.Os preços do crude Brent do Mar do Norte (crude de referência para as importações europeias) aumenta 2,21% para 77,78 dólares por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), a referência para os Estados Unidos, soma 2,43% para 73,48 dólares por barril.

O volume total de redução da oferta, decidido unanimemente, mantém-se nos 3,66 milhões de barris/dia, o que totaliza 3,6% do global, incluindo dois milhões de barris/dia acordados no ano passado e cortes voluntários de 1,66 milhão de barris/dia, acordados em abril.