Preço do petróleo cai abaixo dos 80 dólares

Os futuros do petróleo acordaram mais um dia no vermelho, com receio da recessão e no dia em que entra em vigor a decisão da OPEP em cortar a produção de petróleo em mais de um milhão de barris por dia.



O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, cai 2,15% para 75,13 dólares por barril.

Por seu lado, o Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, perde 2,02% para 78,70 dólares.





A liderar a redução está a Arábia Saudita e a Rússia, que vão efetuar cada, um corte de 500 mil barris por dia. Os restantes países farão abrandamentos menos expressivos, com o Iraque a reduzir 211 mil barris, o Kuweit 128 mil, os Emirados 144 mil, o Cazaquistão 78 mil, a Argélia 48 mil e o Omã 40 mil.



Em abril,