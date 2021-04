Os 100 dias de Biden na Casa Branca foram os melhores para o S&P 500 em quase 90 anos

Leia Também PIB dos EUA cresceu 6,4% no primeiro trimestre do ano

O índice S&P 500 está a caminho de fechar o centésimo dia do presidente Joe Biden à frente dos Estados Unidos com o segundo maior avanço alguma vez registado, no mesmo período, referente ao primeiro mandato de todos os líderes da Casa Branca desde a criação do índice, em 1929.Ontem, no 99.º dia do democrata na Casa Branca, o índice de referência para Wall Street acumulou uma valorização de 10,1% desde 20 de janeiro, altura em que Biden de instalou em Washington. É preciso recuar 88 anos para se registar uma valorização superior no mesmo intervalo de tempo.Só em 1933, no primeiro de quatro mandatos históricos do democrata Franklin D. Roosevelt, é que o S&P 500 conseguiu superar, e por larga margem, este feito agora alcançado por Biden. Na altura, o índice norte-americano disparou mais de 79% nos primeiros 100 dias de presidência.Na altura - e tal como agora - o líder norte-americano implementava uma série de bazucas orçamentais históricas para recuperar a economia do país face à Grande Depressão de 1929, o "New Deal".Por norma, e de acordo com os cálculos do Negócios com os dados da Bloomberg, os primeiros dias de um democrata na presidência são bastante melhores para o S&P 500, do que de um republicano. Em média, neste período, o índice norte-americano ganhou 6,9% com um democrata e perdeu 0,39% com um republicano.Do lado do