Papel e energia levam PSI-20 a terreno positivo apesar de tombo do BCP

A sessão foi de ganhos, com os investidores satisfeitos com Powell.

O líder do banco central dos EUA anunciou uma possível retirada de apoios ainda este ano, caso a economia continue a recuperar em força, contudo foi moderado no discurso.

o JBCapital Markets, que retomaram retomou a cobertura dos títulos. Os analistas atribuem um preço-alvo de 8 euros à companhia e elegem a portuguesa como preferida no setor da pasta e papel com um potencial de valorização de 49%.

As bolsas europeias celebraram a mensagem de confiança do presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, na sexta-feira em Jackson Hole. O PSI-20 somou 0,27% para 5.340,41 pontos com a grande maioria dos setores em alta, num dia verde para a generalidade das praças europeias.Em reação, o Stoxx 600 avançou 0,09%, o alemão DAX ganhou 0,22% e o francês CAC subiu 0,08%. Em sentido contrário, o espanhol IBEX 35 desvalorizou 0,55%.Em Lisboa, a Altri subiu 2,15% para 5,49 euros por ação, em reação à recomendação dAinda no papel e pasta de papel, a Semapa valorizou 1,36% para 11,96 euros e a Navigator fechou inalterada nos 3,07 euros por ação. No retalho, a Jerónimo Martins avançou 1,5% para 18,02 euros e a Sonae somou 0,16% para 0,92 euros. A EDP Renováveis e a EDP subiram 0,66% e 0,13%, respetivamente.Já a Galp Energia fechou com uma tímida valorização de 0,07% para 8,63 euros por ação, com o petróleo a prolongar o sentimento positivo. O brent negociado em Londres, que serve de referência às importações em Portugal, sobe 0,32% para 72,93 dólares por barril e o crude WTI 0,22% para 68,89 dólares.A contrariar esteve o BCP, que perdeu 1,4% para 0,1279 euros. Também a Mota-Engil (-06%), a Ibersol (-0,68%) ou a Corticeira Amorim (-1,38%) fecharam no vermelho, mas o maior tombo foi mesmo da Pharol, que perdeu 2,25% para 0,10 euros.