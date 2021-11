Período de subscrição de ações da oferta da Ibersol termina hoje

O período de subscrição das ações da Ibersol, que pretende aumentar o seu capital e arrecadar 40 milhões de euros, termina esta sexta-feira, segundo informou a empresa em 21 de outubro. Nesse dia, a empresa anunciou uma oferta para aumentar o seu capital de 36 milhões para 46 milhões de euros, através da emissão de 10 milhões de ações, com valor nominal de um euro e preço de subscrição de quatro euros.O grupo explicou que resolveu lançar a oferta tendo em conta a deterioração dos seus resultados. "A Ibersol registou no primeiro semestre de 2021, resultados líquidos no montante de -22,9 milhões de euros, o que deteriorou o património líquido de uma forma substancial", lê-se no prospeto da oferta."Assim, tendo em consideração o atual nível de endividamento e a substancial redução dos capitais próprios do grupo, o encaixe a obter com a Oferta visa manter o nível de dívida bancária por si contraída e melhorar a estrutura de capitais", salientou a empresa, que pretende obter "liquidez, capacidade de financiamento por via da melhoria do seu perfil creditício e os meios necessários para concretizar as suas linhas de orientação estratégica".Em vários comunicados divulgados pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa indicou que a "presente oferta tem por objeto um máximo de 10.000.000 de novas ações representativas de 21,74% do capital social da Sociedade (após o aumento)".A empresa adiantou que "as novas ações serão oferecidas diretamente à subscrição dos acionistas da Ibersol, no exercício dos respetivos direitos legais de preferência e demais investidores que adquiram direitos de subscrição" e que "o montante do encaixe total da oferta será de 40.000.000 de euros, considerando que cada nova ação será nominal de um euro" tendo "o preço de subscrição sido fixado em quatro euros por cada nova ação, o que inclui um ágio [diferença entre valor nominal e de subscrição] de três euros".De acordo com a empresa, "não existe garantia de colocação ou tomada firme das novas ações", sendo que "caso a subscrição fique incompleta, a emissão ficará reduzida às novas ações efetivamente subscritas, nos termos previstos na deliberação do Conselho de Administração que aprovou o presente aumento de capital".Ainda assim, "sem prejuízo da possibilidade conferida à generalidade dos destinatários da Oferta de poderem vir a adquirir e exercer direitos de subscrição adicionais ou de virem a submeter pedidos de subscrição de um número de ações superior àquele a que teriam proporcionalmente direito", a "ATPS (detentora direta de 16.597.058 ações da Ibersol), dois dos seus administradores (António Pinto Sousa e António Teixeira, detentores, cada um, de 2.520 ações da Ibersol) e a ANUTA -- Serviços e Gestão, S.A., sua subsidiária detida a 100% (detentora de 3.170.000 ações da Ibersol), transmitiram já à emitente [Ibsersol] o compromisso irrevogável de subscreverem, como mínimo, um total de 6.102.493 Novas Ações ao preço de subscrição unitário de quatro euros", indicou o grupo.A Ibersol contava, em 30 de junho de 2021, com uma dívida líquida de 446 milhões de euros, "sendo que os empréstimos ascendem a 177,6 milhões de euros, repartida entre 22,2 milhões euros de curto prazo e 155,4 milhões de euros de médio e longo prazo", detalhou.A liquidação financeira das novas ações a emitir no âmbito da oferta está prevista para 15 de novembro "no caso das novas ações subscritas por exercício do direito legal de preferência" e para 17 de novembro "no caso das novas ações sobrantes atribuídas aos subscritores que para esse efeito se tenham candidatado"."Foi solicitada a admissão das novas ações oferecidas através da presente oferta à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon, prevendo-se que a admissão ocorra tão brevemente quanto possível após o registo comercial do aumento de capital, nomeadamente no dia 19 de novembro de 2021 ou em data aproximada", referiu ainda a Ibersol.A empresa atua na área alimentar, explorando várias marcas como a KFC, Burger King, Pizza Hut ou Taco Bell.