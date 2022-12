Petróleo valoriza. Preços do gás seguem a cair. Ouro sobe

há 39 min. 09h19

Petróleo caminha para ganho semanal. Preços do gás seguem a cair

O petróleo segue a valorizar e caminha para fechar a semana com ganhos. Isto numa altura em que a Rússia alertou para um possível corte da produção da matéria-prima em resposta ao teto máximo sobre o petróleo russo imposto pelo G7.





O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, avança 0,89% para 78,18 dólares por barril, enquanto o Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, soma 0,73% para 81,57 dólares.

O ouro negro conseguiu recuperar algum terreno nas últimas semanas, apesar das preocupações de que os Estados Unidos e a Europa possam entrar numa recessão no próximo ano.No mercado do gás, os preços seguem a cair, caminhando para fechar a maior queda semanal desde setembro. A pressionar a matéria-prima estão as temperaturas amenas na Europa, sendo a previsão que se mantenham assim durante o período festivo.

Os preços dos contratos do gás a um mês negociados em Amesterdão, o TTF, descem 6,5% para 85,950 euros por megawatt-hora.