Pictet nomeia primeira mulher sócia em 216 anos

Nos seus mais de dois séculos de história nunca o banco Pictet teve uma mulher no seu restrito órgão de direção máximo. Mas isso está prestes a mudar e aos 216 anos de história, o Pictet dá um passo histórico para a modernidade. A partir de setembro, Elif Aktug irá passar a ser a primeira sócia do prestigiado banco suíço e irá definir, juntamente com os outros oito membros do órgão de direção, a estratégia do grupo.

"O Grupo Pictet anuncia a nomeação de dois novos sócios-gestores a partir de 1.º de setembro de 2021, elevando para nove o número de sócios responsáveis pela atividade do Grupo. Elif Aktug e François Pictet serão os 44.º e 45.º sócios-gestores nos 216 anos de história da empresa", anunciou o banco suíço em comunicado.

O anúncio feito esta semana marca, assim, um ponto de viragem na história do Banque Pictet & Cie, uma instituição até agora liderada por um pequeno grupo de sócios que formam o clube de homens mais exclusivo de qualquer lugar fora do Vaticano. Em toda a sua história, só 43 indivíduos - todos homens, todos brancos – tinham ascendido até agora ao cargo de sócio-gestor do Pictet.

"Temos o prazer de dar as boas-vindas a Elif e François ao Conselho de Sócios, uma etapa que estamos a planear desde o final de 2020 para ajudar a gerir a procura crescente resultante do forte crescimento da empresa", adianta Renaud de Planta, um dos sócios do Grupo no mesmo comunicado.

Aktug é uma das melhores gestoras na Europa e juntou-se ao Pictet em 2011 como gestora do braço de "private equity" da gestora, responsável por 2,5 mil milhões de euros. Em 2019 foi promovida a "equity partner" e recebeu a distinção de melhor gestora de fundos mulher em 2020 da Hedge Funds Review.



A nova sócia gere atualmente o fundo Agora, um veículo com um património de 1.300 milhões de euros e que registou desempenhos anuais positivos todos os anos desde que foi lançado em 2014, apesar de toda a instabilidade vivida nos mercados durante este período.





Antes de se juntar ao banco suíço, Aktug trabalhou na unidade de negociação de fusões e aquisições do Goldman Sachs, em Londres.

A partir de Genebra, o banco gere mais de 600 mil milhões de francos (cerca de 662 mil milhões de dólares) e garante um nível de retornos muito acima ao registado por concorrentes maiores cotados em bolsa.